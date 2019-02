A mulher que se vestiu de médica para, alegadamente, raptar a criança vai ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto esta segunda-feira.

A mulher que terá tentado raptar uma bebé no Hospital de S. João, no Porto, este sábado, já foi interrogada pela PSP. A mulher terá dado poucas respostas, mas, segundo o Jornal de Notícias, durante o interrogatório, terá feito uma confissão: "Queria um menino ou uma menina".



Segundo o JN, os investigadores acreditam que a mulher que se fez passar por médica terá vigiado o hospital nos dias antes de tomar uma ação, de forma a preparar a melhor altura para o rapto.



Segundo a avó da criança, citada pelo Correio da Manhã, a raptora começou por dizer que a bebé "era muito linda e perguntou se lhe podia pegar". A avó, de acordo com o mesmo relato, "achava que a nora a conhecia" a mulher e acedeu ao pedido. "Na minha educação, dei-lhe a menina para o colo", disse a avó da bebé.



A mulher, de 48 anos, vestia uma bata e usava um estetoscópio quando entrou no quarto onde estava o bebé. Ainda conseguiu pegar na criança e sair do quarto quando o pai estranhou a situação e chamou a segurança.



A mulher esteve uns minutos com a bebé e, quando o pai da criança entrou no quarto, começou a dizer que era médica e andava a fazer uma visita pelos doentes. Terá então entregue a criança e pegado nas suas coisas, saindo apressada do centro hospitalar, mas acabou por ser detida.



Devido à "gravidade da situação", ficou detida e vai ser presente na manhã desta segunda-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, disse fonte da PSP à Lusa.



O Hospital de São João vai abrir um inquérito interno para "esclarecimento completo" da tentativa de rapto do bebé. "O hospital vai abrir um inquérito interno para esclarecimento completo da ocorrência", confirmou à Lusa fonte oficial do hospital.