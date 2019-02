Mulher que tentou roubar bebé no Hospital de São João fica em prisão preventiva

Suspeita já trabalhou como técnica socorrista dos bombeiros numa corporação do Grande Porto e conhecia o Hospital.

A mulher de 48 anos que tentou este sábado à noite roubar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João, no Porto, ficou em prisão preventiva.



Ao que o CM pôde apurar, a suspeita já trabalhou como técnica socorrista dos bombeiros numa corporação do Grande Porto, pelo que teria algum conhecimento das acessibilidades daquele hospital.



Em atualização.