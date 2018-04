A Autoridade Nacional de Protecção Civil explicou à Comissão Técnica Independente aquilo que considerou ser os principais obstáculos ao combate aos incêndios de 14 a 16 de Outubro, que fizeram pelo menos 49 vítimas mortais e queimaram mais de 200 mil hectares. Problemas nas comunicações, dificuldades de acessibilidade e falta de medidas de protecção de pessoas e bens foram os pontos apresentados no documento e que a ANPC considera serem pontos fracos.

Segundo a TSF, que teve acesso às quatro páginas da explicação, a ANPC nunca diz especificamente SIRESP, mas é do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal que fala quando fiz que as comunicações foram "um obstáculo ao normal desenvolvimento das estruturas do comando e controlo".

À mesma rádio, uma fonte da ANPC confirmou que se trata do SIRESP e explicou que o sistema apresentou falhas muito semelhantes às dos incêndios de Junho, além de ter havido problemas nas redes de telemóvel. "Reparava-se de um lado e agudizava-se do outro num pingue-pongue com antenas de um lado para o outro", revelou a referida fonte, comparado o processo "ao que aconteceu em Pedrógão". De acordo com este elemento da Protecção Civil, os problemas registaram-se sobretudo em meia dúzia de horas na fase mais quente do combato às chamas.

As falhas nas comunicações não são um dos temas mais abordados no relatório da Comissão Técnica Independente, entregue no Parlamento a 20 de Março. À TSF, Duarte Caldeira, um dos peritos envolvidos na elaboração do documento, explicou que se tratou de uma opção metodológica, visto que os problemas com o SIRESP foram amplamente desenvolvidos no relatório sobre Pedrógão. Ainda assim, adiantou, "a natureza das falhas do SIRESP em Junho e Outubro foi a mesma".

As outras falhas

À CTI, a Protecção Civil lembrou que foram pedidos mais meios tanto ao Governo, como aos militares, mas que estes não foram cedidos. "Com especial enfoque a partir do dia 13 de Outubro, foram encetados contactos, inclusive telefónicos, com os Oficiais de Ligação da GNR e das Forças Armadas para solicitar o reforço do patrulhamento armado e dissuasor, bem como a disponibilização do efectivo possível para acções de combate, rescaldo e vigilância", diz o documento citado pela TSF.

A estes problemas juntaram-se ainda falhas nas medidas de protecção de pessoas e bens nos aglomerados populacionais, casas isoladas e outras infra-estruturas, sobretudo devido à pouca limpeza das florestas ou acessos, sem espaços seguros. Além disso, "as acções de combate e socorro foram condicionadas pela impossibilidade de acesso a muitos dos locais, motivada quer pela violenta expansão dos incêndios quer pela necessidade de salvaguarda da integridade dos meios de combate e de socorro".

A Protecção Civil lembrou ainda que, apesar de todos os problemas, estes incêndios foram "uma ocorrência absolutamente excepcional com um comportamento imprevisível e gerador de intensidades de tal forma elevadas que, por vários períodos, os colocaram acima de qualquer capacidade de extinção, impedindo qualquer capacidade de antecipação por parte do dispositivo de combate face à velocidade com que se desenvolveram".

Segundo a comissão, as queimadas e o fogo posto foram as duas principais causas das mais de 900 ignições registadas nestes fogos, considerando-se preocupante o número de reacendimentos. O número de total de ignições (de fogachos e de incêndios florestais e agrícolas) iniciadas nos dias 14, 15 e 16 e registadas no Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, "foi de 206, 495 e 213, respectivamente".

Os incêndios destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

Esta CTI teve a mesma composição da anterior, que analisou os fogos de Junho, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que se alastrou a concelhos limítrofes, e a sua criação foi sugerida por Ferro Rodrigues e aceite pelos partidos no parlamento. O incêndio de Junho, em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos, fez 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas.