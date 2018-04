"Nunca tivemos um ministro das Finanças tão bem aceite pelos portugueses", garante Ana Catarina Mendes, secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, esta segunda-feira.A poucas semanas do Congresso do PS, Ana Catarina Mendes deu uma entrevista conjunta ao Público e à rádio Renascença onde falou sobre o ministro das Finanças, com quem os socialistas contam para "continuar a conduzir o país nos bons resultados financeiros e económicos que temos tido, na nossa credibilidade externa. Seguramente será um ativo muito importante no futuro do PS e nas próximas eleições"."Gostaria de o ver num próximo Governo do PS. Mas isso depende da sua vontade - e do PS ganhar as próximas eleições", disse Ana Catarina Mendes, lembrando ainda que Centeno tem uma agenda apertada com a presidência do Eurogrupo. No entanto, para continuar no cargo, o economista terá de continuar à frente do ministério das Finanças do seu país.

"Rui Rio mostra-se muito mais disponível para o diálogo. Mas não nos enganemos muito. Qual é o diálogo que o PSD está neste momento disposto a ter com o PS? A descentralização, que é fundamental; e o Portugal 2030. Se há coisa que o Portugal 2020 nos mostrou é que foi um mau quadro comunitário, negociado para Portugal", atirou a secretária de Estado, dizendo que mesmo apesar da aproximação ao centro com Rui Rio, o PSD nunca deixará de ter o seu cunho ideológico.

Segundo a governante, Rui Rio está, neste momento, "entre a espada e a parede, com uma oposição interna que não o deixa ser líder da oposição".