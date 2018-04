Este artigo foi originalmente publicado na edição 724 da SÁBADO, nas bancas a 15 de Março de 2018.



Quase 10 meses depois do incêndio de Pedrógão Grande que vitimou 66 pessoas e feriu mais de 250, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) detectou que o Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO), que concentra toda a informação sobre o que se passa no País em matéria de protecção civil, esteve sobrecarregado com acessos de antigos utilizadores. E que isso gerou congestionamento do sistema, informações contraditórias e ordens operacionais deficientes.

Fonte da ANPC confirmou à SÁBADO que existem mais de 4.000 pessoas que não deveriam ter acesso ao sistema, mas continuam com os mesmos privilégios que lhes foram atribuídos desde que este entrou em funcionamento, em 2012. Porém, no SADO não é possível saber a cada momento quantas pessoas estão a monitorizar o sistema.



Em Pedrógão Grande, por exemplo, no primeiro dia do incêndio, 17 de Junho, houve pelo menos três registos de crianças desaparecidas e, mais tarde, percebeu-se que era a mesma. Esta sobrecarga e inserções repetidas, a descoordenação operacional e as queixas de alguns operadores levou a que o comandante do teatro de operações ordenasse que todas as inserções no SADO passassem a ter de ser autorizadas pelo comando. Sobre esta decisão, a comissão independente que elaborou o relatório referiu que "esta determinação do Comandante das Operações de Socorro pode subtrair à fita do tempo do SADO informações que poderiam ser importantes para a compreensão dos acontecimentos na noite de 17 para 18". A ordem, segundo o relatório, foi dada às 4h56 de 18 de Junho. Mas, ao contrário do que sugere o documento, a fita do tempo continuou e, só até às 9 da manhã, o SADO registou 30 novas comunicações. Até ao fim das operações, no dia 23 de manhã, houve cerca de mil comunicações na fita do tempo. Ou seja, cerca de seis novas inserções por hora.



Não há registo de quem mexe

Além dos presidentes da ANPC e do gabinete e dos assessores do Ministério da Administração Interna (MAI), têm acesso ao sistema SADO todos os operacionais do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), que deveriam rondar as 250 autorizações. Durante a época dos fogos, são ainda atribuídos acessos temporários. Os operacionais do CNOS deveriam ter capacidade de inserir dados e os restantes apenas para visualização. Mas estas autorizações nunca foram sendo canceladas, o que permite que mais de 4.000 pessoas acedam ao sistema. A ANPC tem 246 trabalhadores e os restantes (cerca de 600) são precários e pertencem ainda aos quadros da Escola Nacional de Bombeiros. E, até aos dias de hoje, continua a não haver registo dos acessos de quem entrou, nem do que alterou ou introduziu.



A SÁBADO apurou que o sistema informático SADO vai ser alterado de forma a ser possível restringir e monitorizar os acessos, cancelar os antigos e saber quem está em determinado momento a aceder ao sistema. O que já acontece, por exemplo, nas plataformas do sistema judicial e de segurança.



A SÁBADO tentou obter informações do Ministério da Administração Interna, que remeteu qualquer explicação para a ANPC que, por sua vez, não quis até ao fecho desta edição fazer qualquer comentário.