O grupo liderado por Joaquim Oliveira apresentou esta semana um pedido de insolvência e deixou dois "buracos": um de 406 milhões no BCP e outro de 142 milhões no Novo Banco.

A Controlinveste SGPS apresentou esta semana no tribunal um pedido de insolvência. No total, a sociedade tem dívidas no valor de 548 milhões de euros que não consegue pagar, nem gerir. Os credores principais são dois bancos; o Millennium/BCP com 406 milhões e o Novo Banco com 142 milhões de euros.



A insolvência é o culminar de um processo de reestruturação do grupo liderado por Joaquim Oliveira que começou em 2014 e foi orientado pelas instituições financeiras credoras.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.