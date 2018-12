São 33 medidas, a maior parte ainda sem calendarização, que compõem o "Programa 3 em linha" do Governo, que pretendem promover o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho da função pública e privada, e que ainda estão dependentes das discussões do Parlamento ou com os parceiros sociais.

O programa, diversificado, abrange medidas a nível das licenças parentais, ideias para aplicar directamente nos locais de trabalho e na administração pública, apoios na rede de creches e outros serviços, cantinas com horários alargados, etc. "A iniciativa é louvável e vi no documento várias medidas que podem fazer toda a diferença e ter um impacto real", comenta Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica e actualmente professora auxiliar convidada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em declarações à SÁBADO, destacando como "mais pertinentes", a proposta de não relacionar a licença parental do pai com a elegibilidade da mãe para a mesma e licença paterna inicial, "ainda que pouco". Cunha Ferreira realça ainda como positiva a iniciativa de incluir a hipótese de teletrabalho e a "majoração do abono de família e sobretudo o esforço para aumentar a cobertura em termos de creches".

A profissional aponta que ficaram algumas áreas importantes de fora e que era necessário ter ido mais longe nestas, nomeadamente a questão do aleitamento materno e de se ter expandido ainda mais as licenças parentais, sobretudo as das "mães", comenta.

Para a psicóloga, doutorada em Psicologia Clínica e da Família pelas Universidades de Lisboa e Coimbra (FP e FPCE), a situação do aleitamento materno ainda pode ser melhorada em Portugal na medida em que ainda não é garantido pelo Estado uma licença maternal de seis meses, apesar da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendar que a mãe amamente o bebé exclusivamente até aos seis meses de idade. "Todas as empresas e instituições devem facilitar às mães que o desejem locais apropriados para extracção de leite materno, com conforto e privacidade e seu respectivo armazenamento. Mais uma vez, não é difícil (basta uma salinha ou um biombo e um pequeno frigorífico) e faz uma diferença real na vida familiar", declara Cunha Ferreira à SÁBADO. "Bebés amamentados têm em média menos episódios de doença que forcem os pais a faltar ao trabalho, por exemplo", explica.

A extensão da licença paternal de 15 para 20 dias úteis é também insuficiente, na perspectiva da psicóloga. Um dos principais resultados da sua investigação na área da psicologia familiar é que "tanto os homens como as mulheres identificam dificuldades de conciliação da vida conjugal com o trabalho", começa por explicitar Cunha Ferreira. "Os homens indicam [sobretudo] a falta de flexibilidade laboral em termos de horários, talvez porque as chefias ainda estranhem ouvir um homem dizer que tem de sair mais cedo para ir buscar a filha à creche, ou que precisa de participar na reunião via Skype porque o seu bebé está doente. Não estou com isto a dizer que as mulheres têm o caminho facilitado, de todo, mas os homens que querem participar de forma igualitária na vida familiar podem ter ser mais assertivos na expressão das suas necessidades no trabalho", conclui.

"O reforço da rede de transportes escolares seria outra direcção importante. Creio que estas políticas de promoção do equilíbrio trabalho família são importantíssimas, no entanto sinto que em termos de conciliação efectiva, tudo começa e acaba na parte financeira", acrescenta ainda em resposta à SÁBADO. "Remunerações adequadas e licenças parentais justas (particularmente para os precários e recibos verdes) são os alicerces fundamentais para que as famílias se organizem. As famílias são super competentes as organizar a sua logística, mas sem dinheiro não fazem milagres, e lá vem a desigualdade de género outra vez".



Mais apoios nas creches, ATLs, escolas e cantinas, e a famílias com filhos menores ou deficiências e/ou doenças crónicas

A iniciativa estatal também pretende estabelecer protocolos "com diferentes organizações para que os/as trabalhadores/as beneficiem de condições mais favoráveis (por exemplo, creches e ATL, escolas, farmácias, clínicas e serviços médicos, ginásios, lavandarias, espectáculos)", segundo o documento publicado site oficial do Governo.

Na opinião da psicóloga, estas medidas específicas poderão ajudar os pais que trabalham por turnos ou as famílias monoparentais. "A falta de vagas nas creches, sobretudo as da rede pública, ou IPSS's, é absolutamente gritante, pelo menos em Lisboa que é a realidade que conheço melhor. Não se pode falar de igualdade salarial, por exemplo, sem apoios deste género. Até pode não haver muita diferença de salários entre homens e mulheres, mas se metermos a falta de creches na balança, aí a escolha recai normalmente sobre a mulher para ficar em casa com o bebé, até pela questão da amamentação.