Capa n.º 736

Ricardo Salgado, antigo presidente do BES, é suspeito de distribuir luvas por vários responsáveis do poder da Venezuela para obter financiamentos para o Grupo Espírito Santo. Uma das pessoas que terá recebido luvas é uma antiga procuradora-geral daquele país sul-americano, actualmente diplomata na embaixada em Lisboa.Cruzando documentos de vários processos em curso (crime e insolvência) mais os milhares de documentos do chamado "saco azul" do BES, a ES Enterprises, aidentificou os circuitos dos milhões, as offshores e os beneficiários.