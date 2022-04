Exames em papel acabam em 2025. Projeto-piloto arranca já em 2022/23

As provas de aferição e exames do nono ano vão passar a ser digitais em 2023. De acordo com o Jornal de Notícias, trata-se de um primeiro passo de um processo gradual que arranca com um projeto-piloto em algumas escolas já no ano letivo 2022/23, com as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º e exames finais do 9.º ano a serem realizados em formato digital. A excepção são as provas de Expressão Artística e de Educação Física.







Mariline Alves

Já em 2024, os exames de nono ano e as provas passam mesmo para formato digital e começa a fase de teste dos exames do Secundário. No ano seguinte, os exames dos 11.º e 12.º anos já não serão realizados em formato papel, de acordo com informações cedidas pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) ao jornal.No dia 23 de abril, foi publicado em Diário da República as regras que determinam que as provas de aferição e exames no nono ano não contem para a nota final e que no secundário, os exames só contam para entrar no Ensino Superior.