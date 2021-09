Ex-presidente da Raríssimas exige 147 mil euros por ter sido despedida da instituição

A ex-presidente da Raríssimas exige uma indemnização de 147 mil euros por ter sido despedida da instituição. O julgamento tem início esta quinta-feira no Tribunal de Trabalho de Loures. No processo, Paula Brito da Costa alega que, na sequência do escândalo que a afastou da direção da associação de apoio a crianças com doenças mentais e raras, se separou, sofreu de ansiedade e enfrentou uma depressão.







Paula Brito da Costa leva a tribunal a associação que dirigiu, entre 2014 e 2017, impugnando o despedimento Marisa Cardoso