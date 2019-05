Fernando Mendes é um dos 38 arguidos em prisão preventiva, no âmbito da invasão à Academia de Alcochete , em 15 de maio de 2018, quando cerca de 40 elementos encapuzados invadiram o centro de treinos do Sporting e agrediram alguns jogadores e elementos do 'staff' dos 'leões'.Dos 44 arguidos, cinco continuam em liberdade, incluindo o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, e um está em prisão domiciliária.