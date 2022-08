A defenestração do primeiro-ministro foi referida pelo presidente do Chega na Academia de Verão. Mas o político nacionalista baralhou a crise da sucessão com o domínio espanhol (e até a publicação d'Os Lusíadas).

Ventura diz que "já lhe passou" pela cabeça atirar Costa do topo do Parlamento

Um vídeo de André Ventura a sugerir que já lhe tinha passado pela cabeça atirar António Costa do topo do edifício do Parlamento está a correr nas redes sociais. No seu estilo de stand-up comedian que costuma adotar nos congressos, Ventura disse em tom humorístico que já lhe tinha passado pela cabeça defenestrar o primeiro-ministro, como os portugueses fizeram ao bispo Martinho de Zamora, no século XIV.