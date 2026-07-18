Ex-deputado do PSD revela que os dois filhos não têm notas: "Azar estatístico lixado"

José Eduardo Martins diz que "os miúdos estão à toa, os pais furiosos, os professores exaustos" e deixa a receita ao governo: "Resolver e pedir desculpa. Já não há mais nada a fazer."

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

José Eduardo Martins referiu numa publicação nas redes sociais que "é preciso perceber depressa a verdadeira dimensão do impacto" das classificações dos exames nacionais, pois o número de alunos com notas suspensas parecem ser mais do que as "centenas" avançadas pelo ministro Fernando Alexandre. O antigo deputado e ex-secretário de Estado do Ambiente (de 2002 a 2004) e do Desenvolvimento Regional (2004-2005) contou ainda que tem dois filhos que fizeram os exames e que não têm notas atribuídas.



Fernando Alexandre, ministro da Educação Lusa

"Eu também admiro muito o Sr. Ministro. Mas mudar o método e o ministério ao mesmo tempo foi um risco mal, muito mal, calculado. O resultado é muito mau e mesmo que haja quem tenha aproveitado para pôr pauzinhos na engrenagem, isso era novamente risco que se devia ter calculado", escreveu o advogado, que integrou os governos de Pedro Santana Lopes e Durão Barroso.

A antigo deputado (até 2011) explica ainda que "dê por onde der, os miúdos estão à toa, os pais estão furiosos e os professores exaustos", por isso deixa a receita: "Resolver e pedir desculpa. Já não há mais nada a fazer."

Nesta publicação, José Eduardo Martins fez ainda questão de salvaguardar um "registo de eventual conflito". "Tenho dois filhos que fizeram exames. Nenhum tem notas. Cá em casa há um azar estatístico lixado."