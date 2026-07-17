Presidente da República foi ainda chamado a comentar a polémica que envolve o ministro Luís Neves, mas respondeu apenas que o fará "no momento certo".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente da República disse esta sexta-feira que espera que os problemas com a correção dos exames nacionais "possam ser resolvidos o mais rapidamente possível".

A carregar o vídeo ... Seguro sobre polémica com exames nacionais: 'Espero que a segunda fase ocorra sem nenhum problema'

"Sei que neste momento estão a ser enviadas para as escolas as pautas com as classificações dos alunos e o meu desejo é que rapidamente se estabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação e que as famílias possam terminar estes momentos de ansiedade", disse em declarações aos jornalistas.

António José Seguro aproveitou ainda para deixar "uma palavra de compreensão e solidariedade para as famílias, alunos e professores" e pediu que "nenhum aluno fique prejudicado". "A minha preocupação é que todos os que tenham responsabilidade no processo possam contribuir para que, rapidamente, os problemas desapareçam."

O Presidente da República sublinhou ainda que "é importante que a segunda fase, que vai começar na próxima semana, ocorra sem nenhum problema" e que "as conclusões da auditoria, que o Governo já anunciou que vai mandar fazer, possam extrair conclusões para perceber o que se passou, mas fundamentalmente para evitar que no próximo ano ocorram situações desta natureza" que, diz, são "indesejáveis".

Seguro disse ainda estar sempre "atento ao que se passa na vida nacional" e esta resposta não se aplicou apenas à polémica dos exames nacionais, mas também a uma outra que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves. "O Presidente da República está sempre muito atento e fala no momento certo e no local certo."