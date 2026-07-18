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Exames: Escolas estão a receber novos ficheiros de alunos com nota em suspenso

Lusa 12:59
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Segundo revelou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

As escolas estão a receber este sábado novos ficheiros com a nota dos exames de alunos que na sexta-feira tinham a sua classificação em suspenso, disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

Exames nacionais envoltos em polémica
Exames nacionais envoltos em polémica Ricardo Ponte

"Estão a chegar às escolas novos ficheiros onde a palavra "suspenso" foi substituída pelo número" da nota, o que fará com que o universo de alunos nessa situação diminua, adiantou Filinto Lima em declarações à Lusa.

O responsável admitiu ainda que foram "milhares" os alunos que viram a sua classificação dos exames nacionais com a referência "suspenso", esperando que ainda hoje cheguem às escolas as orientações para resolver essa situação.

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