Exames: Escolas estão a receber novos ficheiros de alunos com nota em suspenso

Segundo revelou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

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As escolas estão a receber este sábado novos ficheiros com a nota dos exames de alunos que na sexta-feira tinham a sua classificação em suspenso, disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.



Exames nacionais envoltos em polémica Ricardo Ponte

"Estão a chegar às escolas novos ficheiros onde a palavra "suspenso" foi substituída pelo número" da nota, o que fará com que o universo de alunos nessa situação diminua, adiantou Filinto Lima em declarações à Lusa.

O responsável admitiu ainda que foram "milhares" os alunos que viram a sua classificação dos exames nacionais com a referência "suspenso", esperando que ainda hoje cheguem às escolas as orientações para resolver essa situação.

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