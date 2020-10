Aumento extra das pensões antecipado para janeiro após acordo entre PCP e governo

Afinal o aumento extra das pensões vai acontecer já em janeiro e não em agosto, tal como está inscrito na proposta do Orçamento do Estado para 2021. Isto porque, de acordo com uma notícia avançada esta tarde pelo Público, nas negociações com o PCP o Governo aceitou antecipar esse pagamento para janeiro.

No orçamento está previsto um aumento extra das pensões, de dez e seis euros conforme os casos, a partir de agosto.

Com este acordo, a proposta será alterada na especialidade.

Este acordo entre PCP e governo foi noticiado poucos minutos antes de o partido liderado por Jerónimo de Sousa anunciar o sentido de voto no Orçamento. Caso os comunistas se abstenham, fica a faltar apenas a abstenção do PAN para o documento ser aprovado.