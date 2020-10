Parlamento chumba referendo à eutanásia

A Assembleia da República chumbou esta sexta-feira a proposta de referendo sobre a eutanásia com

as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN)

Foram aprovados, em fevereiro, cinco projetos de lei para despenalizar e regular a morte medicamente assistida - ato que leva à morte de um doente por sua vontade, através do ato de um profissional de saúde (eutanásia) ou através de suicídio assistido - em Portugal, do Bloco de Esquerda, partido Pessoas-Animais-Natureza, Partido Socialista, Partido Ecologista "Os Verdes" e da Iniciativa Liberal.