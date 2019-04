O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel , suspendeu as ações de pré-campanha dos próximos dias devido à morte da mãe, no domingo à noite, aos 81 anos, disse hoje à Lusa fonte da candidatura.Paulo Rangel cancelou, por esse motivo, a deslocação aos Açores prevista para hoje e terça-feira.De acordo com a mesma fonte, as ações de campanha do cabeça de lista do PSD estarão suspensas "nos próximos dias".