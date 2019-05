Paulo Morais, que começou o último dia de campanha eleitoral com uma arruada em Aveiro, afirmou ainda que Portugal "continua na cauda da Europa", adiantando que há "muitos aspetos da vida portuguesa que não são características de um país europeu".



"É com alguma angústia que vejo que poderíamos ter ido muito mais longe, os cidadãos poderiam viver muito melhor, por serem europeus e isso efetivamente ainda não acontece", observou.



Quanto ao balanço da campanha, o cabeça de lista do Nós, Cidadãos! disse ter registado uma "grande recetividade" das pessoas, afirmando ter ouvido "muitas queixas" sobre "os hospitais, as escolas e os transportes, sobretudo nas áreas metropolitanas".



"Noto uma grande afetividade e uma grande proximidade das pessoas que vêm ter comigo para me dar os parabéns pelo meu trabalho e apoiar a minha luta de vida contra a corrupção", referiu.



Nesta arruada em Aveiro, que durou cerca de uma hora, Paulo Morais entrou em lojas e cafés para deixar folhetos com o apelo ao voto.



Na Praça Melo Freitas, ouviu o desabafo de Nuno Oliveira, um professor do primeiro ciclo desempregado que está a fazer de homem estátua para ganhar a vida.



"Não tenho arranjado colocação na minha área e, neste momento, estou a fazer isto aqui. Não imaginam as críticas que há em relação àquilo que faço. As pessoas pensam que um artista de rua é um mendigo, mas esquecem-se que muitas vezes é um homem culto", diz.



Nuno Oliveira criticou ainda os políticos que fazem promessas eleitorais e, depois, "quando estão no poleiro, fazem tudo ao contrário", adiantando que "o nível elevado de abstenção que temos é devido a isso".



"Há muita gente que se convenceu que isto está mau. Estão fartos. Então amuam e abstêm-se, em vez de se revoltar e ir votar, mas isso também é compreensível", respondeu o candidato.



Uns metros mais à frente, a um grupo de turistas franceses explicou, em tom de brincadeira, que é o cabeça de lista do partido do presidente francês Emmanuel Mácron e quando lhe perguntam se vai ganhar, responde: "Veremos".



O cabeça de lista do Nós, Cidadãos! começou o dia em Aveiro, seguindo depois para o Porto, onde irá encerrar a campanha.

