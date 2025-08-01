Sábado – Pense por si

Portugal

Estudantes da Universidade de Lisboa criticam fim da FCT

Lusa 01 de agosto de 2025 às 10:15
As mais lidas

O ministro da Educação anunciou uma reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com a extinção de várias entidades, incluindo a FCT, que serão integradas em novas agências.

A Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) criticou hoje a extinção da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), anunciada na quinta-feira pelo Governo, mostrando-se preocupada com a continuidade e estabilidade dos projetos em curso.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"A extinção da FCT -- órgão central do financiamento da ciência e da investigação em Portugal -- levanta preocupações sérias quanto à continuidade e estabilidade de projetos científicos em curso, à previsibilidade das bolsas atribuídas a estudantes e investigadores, e à credibilidade do sistema científico nacional. A FCT tem sido um pilar na consolidação de carreiras académicas e no fomento da investigação de ponta, desempenhando um papel insubstituível no ecossistema científico português", escreve a AAUL, em comunicado.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou na quinta-feira uma reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com a extinção de várias entidades, incluindo a FCT, que serão integradas em novas agências.

A reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) foi aprovada pelo Conselho de Ministros e, em conferência de imprensa no final da reunião, Fernando Alexandre justificou a reestruturação descrevendo o seu ministério como uma "estrutura anacrónica", com organizações fragmentadas, sistemas de informação desintegrados e uma governação desarticulada.

Para a AAUL, a extinção da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) "levanta questões particularmente graves para os estudantes", uma vez que, diz a associação: "esta entidade assegura, entre outras funções, a gestão de bolsas de ação social, o processo de candidatura e acesso ao ensino superior, a validação de ciclos de estudos e diplomas, bem como a articulação com instituições internacionais".

"A sua eliminação, juntando as funções de duas entidades num único organismo, o Instituto para o Ensino Superior (IES), põe em causa a confiança dos estudantes no sistema de ensino superior. Fica, ainda, por explicar como serão asseguradas as competências técnicas altamente especializadas que a DGES reúne, e como se garantirá a articulação institucional com as universidades e politécnicos", acrescenta.

Reconhecendo "a importância de repensar a organização da administração pública, nomeadamente com vista à sua modernização e desburocratização", a associação académica rejeita "liminarmente reformas que sacrifiquem organismos estratégicos sem estudos de impacto público, sem transparência procedimental e, sobretudo, sem diálogo com os atores diretamente afetados: os estudantes".

"A redução de organismos e a centralização de competências num número restrito de 'agências' carece de escrutínio público, sob pena de se perder a autonomia técnica e científica que caracterizava as estruturas agora extintas", defende a AAUL, considerando que "o futuro da ciência, da educação e do ensino superior não pode ser decidido à porta fechada".

Na quinta-feira foi anunciado que com 18 entidades e 27 dirigentes superiores entre os serviços do sistema educativo não superior e do ensino superior, ciência e inovação, o MECI passará a contar com apenas sete entidades e 27 dirigentes superiores, com a integração das entidades extintas em novas entidades.

Também no Ensino Superior, a nova orgânica prevê a extinção de duas entidades - a Direção-Geral do Ensino Superior e Agência Erasmus+ - que serão integradas no novo Instituto para o Ensino Superior, que assumirá as funções de gestão da ação social, as questões relacionadas com a internacionalização das instituições e a criação do espaço europeu do ensino superior.  

José Luís Carneiro diz que 'é incompreensível' fusão da FCT sem diálogo prévio
Leia Também

José Luís Carneiro diz que "é incompreensível" fusão da FCT sem diálogo prévio

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Investigação científica Inovação científica Ciência e tecnologia Universidade de Lisboa Fernando Alexandre FCT Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Estudantes da Universidade de Lisboa criticam fim da FCT