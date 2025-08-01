A Força Aérea refere que desde 30 de julho que um avião P-3C CUP+ tem realizado "missões de vigilância em apoio às ações da Proteção Civil e da GNR".
A Força Aérea Portuguesa (FAP) reforçou desde quarta-feira a vigilância do território com um avião multimotor, tendo detetado nove focos de incêndio nas primeiras oito horas de atividade da aeronave, anunciou hoje a instituição.
Aeronave P3-C CUP+, da Força Aérea portuguesa
Em comunicado, a FAP refere que desde 30 de julho que um avião P-3C CUP+ tem realizado "missões de vigilância em apoio às ações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e da GNR".
"Nas primeiras oito horas de missão, concretizadas esta quarta-feira, foram detetados e identificados nove focos de incêndio em Ermelo, Gandra e Santa Comba Dão, que foram imediatamente reportados à ANEPC", adianta.
Além de "monitorizar as áreas mais vulneráveis a incêndios rurais", a vigilância aérea "permite ainda detetar comportamentos de risco", sendo qualquer "conduta suspeita" comunicada às autoridades competentes.
Segundo a FAP, o P-3C CUP+ é um "avião multimotor", capaz de voar "durante mais de 13 horas" de dia ou de noite, e que "pode ser usado para recolha de informações, com capacidade de imagem noturna e seguimento de alvos, com recurso a infravermelhos".
A aeronave acresce a outros meios que a FAP já tinha a apoiar a vigilância do território no combate aos incêndios, como 'drones' e helicópteros, precisou à Lusa fonte da instituição militar.
Incêndios: Força Aérea reforça vigilância e deteta nove focos em oito horas
