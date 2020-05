PSD demora seis horas a perceber um erro

"Maria da Graça Carvalho é a nova Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro. A eurodeputada do PSD vai agora liderar esta estrutura social-democrata, cujo trabalho assenta não só na formação de quadros como na produção de ideias, através de debates e seminários, honrando sempre os princípios fundadores do partido e o legado de Francisco Sá Carneiro". Começava assim a nota de imprensa do PSD sobre o futuro do centro de estudos do partido. Problema? Maria da Graça Carvalho não tinha sido eleita.Cerca de seis horas depois, aparecia a correção, numa nota enviada à imprensa."Maria da Graça Carvalho é candidata (e não efetivamente Presidente como, por lapso, referia nota enviada anteriormente) a Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, cuja eleição decorre na reunião do Conselho Geral do Instituto", lê-se no segundo comunicado que chegou às redações.Segundo o Twitter de Rui Rio, foi o próprio líder social-democrata a convidar a ex-ministra do Ensino Superior e eurodeputada do PSD a candidatar-se a liderar esta estrutura social-democrata.No início de maio, o presidente do Instituto Sá Carneiro, Luís Alves Monteiro, e o seu vice, Mira Amaral, demitiram-se, deixando sem direção o órgão que se dedica à formação de quadros e promoção de debates e conferências.Segundo o Observador, a demissão aconteceu por a direção entender não ter "suporte financeiro" para prosseguir a atividade.O Instituto não é diretamente financiado pelo partido, apesar de este pagar uma funcionária para nele prestar serviço, mas cabe ao PSD angariar os donativos de que vive a instituição.Tanto Luís Alves Monteiro como a agora candidata ao lugar que ocupava são tidos como próximos de Rui Rio.