Em causa estão os cerca de 50 mil euros a que a Fundação tem direito ao abrigo do programa Escolhas, um projeto no bairro da Galiza e da Torre, em Cascais. Devido a burocracias na Lei do Orçamento, esse pagamento - que deveria ter sido feito até ao final do ano - ainda não foi efetuado. Além disso, a Fundação também se candidatou ao Fundo de Socorro da Segurança Social, cuja candidatura continua em análise.



Entre os destinatários estão também o primeiro-ministro, António Costa, e os ministros Mário Centeno e Vieira da Silva. "Esta carta, este apelo tem como objetivo relembrar todo o trabalho e vasta obra que é desempenhada e realizada por pessoas, equipas que diariamente veste a camisola e que sentem a magia e um amor incondicional por esta instituição, a Fundação O Século", concluem.



Recorde-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar a anterior administração da Fundação "O Século", liderada por Emanuel Martins, por suspeitas de contratação indevida de familiares e amigos e de uso de dinheiros públicos para fins privados. "Como é do conhecimento público, temos um passado muito recente em que vivenciámos muito conturbados e difíceis", dizem ainda os trabalhadores na carta.

Os trabalhadores da Fundação O Século endereçaram uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, onde pedem para o chefe de Estado "desbloquear" as ajudas no Estado para poderem receber o ordenado do mês de Dezembro. Apenas 35% dos dos salários de dezembro foram pagos."Nós, trabalhadores da Fundação O Século reconhecemos o profundo esforço da racionalização que tem vindo a ser feito e que teve como principal consequência o despedimento de um terço dos trabalhadores em prol de um equilíbrio económico já alcançado. No entanto, a realidade financeira é outra, marcada pelas dificuldades de tesouraria resultantes da dívida herdada a fornecedores (750 mil euros) e da anulação de receitas futuras. Ora, estas dificuldades ainda são agravadas por falta de ajuda de quem menos esperávamos, o Estado, impedindo o pagamento do ordenado do mês de Dezembro", lamentam na carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa.