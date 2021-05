Espécies avistadas na costa alentejana podem ser confundidas com caravelas portuguesas, mas são inofensivas

Apesar de semelhantes, os organismos gelatinosos que estão a aparecer na costa alentejana não são caravelas portuguesas. O alerta foi dado na sexta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontou, tal como tem feito ao longo dos últimos anos, para as diferenças entre as várias espécies.



A caravela portuguesa é maior do que a veleiro e os tentáculos podem chegar aos 30 centímetros de comprimento

A espécie que tem sido avistada nas águas da costa sudoeste de Portugal é a velella velella, ou veleiro. E, "à semelhança de anos anteriores, a sua ocorrência tem provocando algum alarmismo" por ser confundida com a caravela portuguesa, explicou o IPMA, acrescentando que esta última espécie ainda não foi detetada.



Ao contrário da caravela portuguesa, a veleiro "é inofensiva, não havendo evidências de causar queimaduras e problemas de saúde". As duas espécies em questão apresentam uma cor azulada, flutuam à superfície do mar e são avistadas nesta época do ano. Ainda assim, há várias diferenças e o IPMA aponta algumas para que não restem dúvidas.

A caravela portuguesa tem geralmente maiores dimensões do que a veleiro, com tentáculos a chegar aos 30 centímetros de comprimento. Estes tentáculos "são muito urticantes, capazes de provocar graves queimaduras e outros problemas em pessoas de saúde mais frágil".

Já os tentáculos da veleiro são curtos e "na maioria dos casos não representa perigo para os banhistas, mas pode provocar alguma alergia ou irritação, sendo aconselhável evitar o contacto direto com os tentáculos".