'Escolas não podem abrir de forma descontrolada'

Milhares de portugueses têm como prioridade atual o fim do confinamento. Seja porque têm negócios para abrir, a saúde mental para preservar ou porque querem os filhos de volta à escola. E a ministra da Saúde já informou que quando se iniciar o desconfinamento, será pelas escolas que se vai começar. Mas o investigador de Saúde Global Diogo Simão Lemos avisa que mesmo que o desconfinamento comece pelas escolas e de forma faseada, é preciso um plano concreto e bem elaborado para conter a pandemia e o seu potencial exponencial.



"Sabemos que a grande prioridade da maior parte das pessoas é a abertura das escolas e os especialistas concordam que as escolas primárias deviam ser priorizadas. Mas não podemos abrir e achar que vai ficar tudo igual", defende o consultor que colabora com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mas que garante que não fala em nome da organização e que as suas opiniões só o vinculam a ele.



"A abertura das escolas, de qualquer tipo de evento ou qualquer local faz com que haja um aumento da mobilidade e um aumento da transmissão do vírus. Abrindo as escolas temos de ter noção que vai haver um aumento da transmissão do vírus. O que vai depender é se o conseguimos fazer de uma maneira mais ou menos controlada", refere Simão Lemos à SÁBADO. O especialista concorda que as "escolas primárias e as creches seriam bons exemplos para perceber se podemos fazer essa abertura ou se ainda é um passo demasiado grande para a capacidade que temos" de combater a pandemia.