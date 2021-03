Portugal é o 4.º país mais confinado do mundo

Portugal voltou ao confinamento a 15 de janeiro e não mais olhou para trás. São já 48 dias em confinamento, que chegarão aos 60 dias, uma vez que o atual estado de emergência, o 12.º desde o início da pandemia da covid-19, termina apenas no dia 16 de março. O primeiro-ministro, António Costa, prometeu um plano de reabertura para o dia 11 deste mês, numa altura em que Portugal é o único país europeu que não sabe ainda quando voltará a reabrir as escolas.

Segundo dados da Google COVID-19 Community Mobility Reports, reproduzido pela Our World in Data, Portugal é mesmo o 4.º país no mundo que mais tempo passou a ficar em casa, por comparação com a mesma data do ano passado, quando a pandemia estava apenas no seu início. O país é também o 2.º que mais deixou de usar os transportes públicos e o 3.º que menos tempo passou em espaços exteriores e parques, por comparação com os mesmos dados de 2020.

Atualmente, apenas 11 países estão em confinamento total, com medidas de restrição a afetarem também os setores essenciais. São eles Chile, Grécia, Cuba, Colômbia, Peru, Paquistão, Tunísia, Índia, Sri Lanka, Palestina, Bangladesh e Moçambique. Destes, apenas um - a Grécia - pertence à Europa, e apenas um - o Peru - tem os seus habitantes mais tempo em casa que Portugal, talvez sinal de que os portugueses estão a cumprir o confinamento com maior eficácia que os países acima descritos. Cuba e Moçambique são os exemplos mais extremos, uma vez que a 1 de janeiro de 2021 não estavam com qualquer tipo de confinamento.