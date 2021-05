Erros e escorrimentos. Obelisco de €600 mil entrou em obras

O nome de três escritores está mal redigido e a pedra está com problemas com o cimento-cola. Autarquia reconhece as "patologias" da obra e remete para o escultor o arranjo.

Não é apenas a "cultura e lazer" que aparece como "cultura e laser". No Parque dos Poetas, em Oeiras, alguns poetas estão a ser imortalizados no novo Obelisco do Templo, mas devido a um problema a montante os seus nomes apareceram mal escritos. Sophia de Mello Breyner Andresen vem como Sofia de Mello Breyner A. Carlos Drummond de Andrade surge como Carlos Drumond de Andrade. E Teixeira de Pascoaes foi transformado em Teixeira de Pascoais.



Inaugurado a 25 de abril, o obelisco mais mediático do país devido ao seu preço em razão da utilidade da freguesia - quase 600 mil euros, já com IVA - encontra-se em reparações. Não só por causa dos problemas ortográficos, ou do laser verde na ponta que se avariou depois de uma grua lhe ter dado um toque, mas também por causa da pedra, que apresenta visiveis escorrimentos brancos, aparentando ser um problema com o cimento-cola. Ou a qualidade dos materiais é má, ou houve uma deficiente instalação da estrutura.





A Câmara Municipal de Oeiras diz à SÁBADO que está ciente dos problemas: "A escultura apresenta patologias que são todas do conhecimento da câmara municipal e que serão todas corrigidas num prazo de 30 dias, sem quaisquer custos para o município."