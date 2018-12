As equipas de socorro resgataram esta terça-feira, cercas das 8h, o corpo de um homem no rio Côa, nas proximidades de Vila Nova de Foz Côa, que se encontrava desaparecido desde domingo, avançou à Lusa fonte dos Bombeiros.

"As buscas foram retomadas hoje [terça-feira] às 07h00, tendo sido o corpo resgatado passado pouco mais de uma hora", avançou o comandante dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa, Rafael Almeida. Segundo fontes da protecção civil, o alerta para o desaparecimento do homem foi dado pelas 16h13 de domingo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa avançou que "o alerta foi dado via 112 e que o contactante informou que, alegadamente, estaria um corpo a boiar no rio Côa", junto da ponte que faz a ligação entres os concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.