Em 2017, a Virgem Maria, o Menino Jesus e S. José surgiam num bosque ardido. Este Natal alertam para a sinistralidade rodoviária.

Este ano, o presépio dos Bombeiros Sapadores de Braga voltou a ser original. Para sensibilizar as pessoas quanto à sinistralidade rodoviária, a Sagrada Família aparece encarcerada, como se tivesse sofrido um acidente de automóvel.

Desde 2015 que a Associação Socioprofissional dos Bombeiros Sapadores de Braga opta por criar presépios pedagógicos. Em 2017, o tema escolhido foi o dos incêndios. Então, o Menino Jesus, a Virgem Maria e S. José surgiam com a cara suja com cinza e no meio de um bosque ardido.

"Nesta época em que se celebra a Família, a Paz, a Fraternidade, apelamos a um cuidado especial para que não haja mortos, não haja feridos, não hajam famílias profundamente traumatizadas e marcadas até ao fim das suas vidas pela perda dos seus entes queridos. Conduza com redobrado cuidado. Cuide dos seus", lê-se no Facebook dos bombeiros, que partilharam imagens do presépio.



Esta Sagrada Família encarcerada está no jardim exterior do quartel, que fica junto à cidade desportiva do Sporting Clube de Braga.

Acidentes rodoviários aumentaram nos primeiros 11 meses de 2018

Segundo a Lusa, os acidentes rodoviários aumentaram nos primeiros 11 meses do ano e provocaram a morte a 460 pessoas, segundo o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O documento, que abrange o período entre 1 de Janeiro e 30 de Novembro, regista 120.698 acidentes, mais do que no período homólogo do ano passado (118.290), 460 vítimas mortais (sem variação) e 1.905 feridos graves (menos 94).

Só na última semana de Novembro morreram nas estradas portuguesas 14 pessoas e 40 ficaram gravemente feridas.