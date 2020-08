A carregar o vídeo ...

Rui Rio é "um desastre", Costa ainda não deixou uma marca no País. Mas preferia um Bloco Central que desbloqueasse reformas. E o Chega não o assusta.Esses rankings destinam-se aos que já são passado do ponto de vista político e António Costa está em funções. Mas, com o que fez até agora, e seguindo o seu convite, acho curto. É cedo e é curto. Ilustrou-se por um ou dois factos: durar, já lá está há seis anos. É um êxito, mas não é uma obra. Conteve as oposições – também é um êxito. Fez a espécie de reversão de rendimentos a uma parte da população que tinha sido prejudicada pela austeridade, foi um ato de generosidade, que lhe foi permitida pelas novas condições económicas, financeiras, europeias até pelo último ano do governo anterior – mas não é uma obra. Não criou novas empresas, novas indústrias. Finalmente, há esta espécie de obra-prima de habilidade que foi libertar-se do legado de Sócrates. Ele não só é um herdeiro de Sócrates, como foi colaborador e coprotagonista, como tantos outros, e conseguiu libertar-se disso. Isso é um feito. Mas é um feito de habilidade política, não mais do que isso.É. Muitos dizem que a maior obra terá sido cortar com o tabu do governo de esquerdas. Aceito, mas isso não é uma obra política importante e durante 10 anos ou 20 ele próprio era coautor dessa espécie de tabu. Reconheço a António Costa o que se diz desde o início, que tem uma grande habilidade política. Mas entre o hábil e o habilidoso há uma dualidade de sentidos nem sempre agradável. E às vezes António Costa é as duas coisas, hábil e habilidoso.