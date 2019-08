Marinho e Pinto quer Pedro Pardal Henriques como deputado pelo PDR

"Eu posso dizer aqui uma coisa, mas o órgão competente, o concelho nacional, dizer que não. Isto é para combater a ideia de que é um partido de um homem só, ou um partido à minha imagem", acrescentou Marinho e Pinto.

Marinho e Pinto, líder do Partido Democrático Republicano (PDR), confirmou que quer Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), como candidato a deputado pelo PDR nas eleições legislativas.A vontade parece ter sido confirmada pelo ex-eurodeputado em declarações à rádio Observador. Questionado sobre se Pardal Henriques vai ser candidato pelo PDR às eleições legislativas, Marinho Pinto rejeitou confirmar. "É uma hipótese, vamos ver (...) Nós não confirmamos nem desmentimos nenhum nome que seja apresentado pela comunicação social sem que as listas estejam aprovadas"."Seria um excelente candidato à Assembleia da República porque liderou, ou participou, num processo de luta sindical, dos fenómenos mais importantes da democracia portuguesa, senão mesmo o mais importante, sobretudo após a fase da degenerescência da democracia", disse Marinho Pinto sobre Pedro Pardal Henriques esta terça-feiraSegundo o ex-Bastonário da Ordem dos Advogados, o partido está decidido e o limite para entregar as listas de candidatos a deputados é 23 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira.

O Diário de Notícias tinha já avançado que o advogado será cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa, enquanto o líder e fundador do partido, Marinho e Pinto, encabeça a lista do Porto. Ao jornal, Pardal Henriques não confirmou nem desmentiu a notícia, com Marinho e Pinto a referir que as listas do partido PDR ainda não estão definidas.