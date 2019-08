O Hospital de Faro e o de Portimão pediram transportes médicos, por helicóptero, de vítimas graves para Lisboa, na noite deste sábado.Apesar da urgência, nenhuma aeronave levantou voo. O héli de Loulé tinha sofrido uma avaria – reparada entre as 21h00 e as 00h00, tendo ficado operacional pela manhã – e o de Évora não levantou voo porque a equipa de pilotos da Babcock – empresa que tem contrato com o INEM para fornecimento de hélis e pilotos – entraria em excesso de horas entre as 02h00 e 06h00, por ter trabalhado na noite anterior. Um cenário que deixou metade do País sem socorro aéreo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã