Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Enfermeiros de todos os setores cumprem hoje um dia de greve

Lusa 07:33
As mais lidas

De acordo com a estrutura sindical, trata-se de uma "greve nacional de toda a enfermagem portuguesa", permitindo que todos os enfermeiros estejam cobertos pelo pré-aviso, independentemente do setor onde exercem a sua atividade.

Os enfermeiros dos setores público, privado e social cumprem esta terça-feira um dia de greve para exigir ao Ministério da Saúde soluções para vários "problemas que se arrastam" nos últimos anos.

Enfermeiros fazem greve esta terça-feira, dia 12 de maio
Enfermeiros fazem greve esta terça-feira, dia 12 de maio Paulo Duarte/Jornal de Negócios

Convocada pelo Sindicato do Enfermeiros Portugueses (SEP), a paralisação vai abranger os turnos da manhã e da tarde, estando ainda prevista uma manifestação em Lisboa, desde o Campo Pequeno até ao Ministério da Saúde.

De acordo com a estrutura sindical, trata-se de uma "greve nacional de toda a enfermagem portuguesa", permitindo que todos os enfermeiros estejam cobertos pelo pré-aviso, independentemente do setor onde exercem a sua atividade.

Coincidindo com o Dia Internacional do Enfermeiro, a greve pretende reivindicar, entre outras medidas, a contratação de mais profissionais, o fim dos contratos precários e o pagamento dos retroativos entre 2018 e 2021 referentes à progressão na carreira.

O SEP exige ainda um horário de 35 horas semanais para todos os enfermeiros, assim como a rejeição do pacote laboral que o Governo pretende implementar e da proposta que está em negociação de um novo Acordo Coletivo de Trabalho, alegando que "visa retirar rendimento aos enfermeiros", agravando os "problemas já hoje existentes".

O sindicato decidiu avançar para a greve como forma de reclamar uma avaliação do desempenho "justa, sem quotas e objetiva", que avalie cada enfermeiro com base na prestação de cuidados e de acordo com as suas competências e funções.

A estrutura sindical espera "uma grande adesão" a esta greve, reconhecendo porém que nas últimas paralisações da enfermagem, o Tribunal Arbitral tem vindo a ampliar os serviços mínimos, definindo que têm de trabalhar o mesmo número de enfermeiros do que os escalados para os domingos.

A última grave nacional dos enfermeiros convocada pelo SEP decorreu em 20 de março, registando uma adesão de cerca de 71%, de acordo com números avançados pelo sindicato.

Artigos Relacionados
Tópicos Enfermeira Enfermeiras Greve Profissionais de saúde Ministério da Saúde Campo Pequeno Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Enfermeiros de todos os setores cumprem hoje um dia de greve