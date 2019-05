Rogério Guimarães criou, em 2009, a Fundação Lusitânia para o Desenvolvimento Universitário e Empresarial. Doou três propriedades, no valor de 2,6 milhões de euros, e detniha 85%. Entregou 15% à Congregação do Santíssimo Redentor, em Guimarães.Leia a notícia no Correio da Manhã