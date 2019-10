O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado em 2009, definia que os docentes universitários deveriam estar, na sua maioria (entre os 50% e os 70%) em topo de carreira. No entanto, segundo o Perfil do Docente do Ensino Superior referente ao ano de 2018, apenas 20,4% se encontram na categoria de catedrático ou associado.Desde que foi aprovado o Estatuto da Carreira Docente Universitária, os valores relativos e absolutos de professores catedráticos e associados baixou. Em 2019 existiam 4.660 professores nesta categoria (21,5%), tendo esse valor reduzido para 4.409 (20,4%) em 2018, avança o jornal Público. Neste período, o número total de docentes decresceu dos 21.702 para os 21.595.