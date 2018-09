Cristina Tavares, funcionária da Corticeira Fernando Couto, continua na mesma situação de abusos, mesmo após a denúncia do seu caso.

A situação foi denunciada na semana passada pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN) e pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP): Cristina Manuela Tavares, reintegrada no seu posto de trabalho na Corticeira Fernando Couto por ordem judicial, foi "castigada" pela empresa a carregar e descarregar os mesmos sacos com pesos superiores a 15kg na mesma palete, ao sol, numa acção improdutiva. A situação repete-se todos os dias, ao longo dos últimos dois meses.



A funcionária foi ainda impedida de utilizar as instalações sanitárias comuns na área laboral e afastada de interacção social com os colegas. Três dias após a exposição do caso de castigo, nada mudou.

A confirmação foi feita à SÁBADO por Alírio Martins, presidente do SOCN, que está a acompanhar directamente a situação de Tavares e se encontra em constante contacto com a mesma. "Não alterou nada. Ainda está a acontecer [o relatado] e o trabalho é exactamente o mesmo", contou Martins.

Alírio Martins confirma que o sindicato e Cristina Tavares vão avançar com um novo pedido de indemnização pelas condições de trabalho que a funcionária da cortiça tem suportado desde que foi reintegrada na empresa, a partir do dia 5 de Maio de 2018.

Contudo, dada a necessidade de manter o emprego, por não ter outra fonte de rendimento, e a sua estrutura familiar - tem um filho com vários problemas psiquiátricos - o presidente do sindicato assevera que Cristina Tavares não está a pensar em despedir-se, mesmo com esta situação a decorrer. "Ela precisa e quer trabalhar", assegura, mencionando que esta sempre foi uma funcionária responsável e esforçada.

Cristina Tavares foi despedida da corticeira onde trabalhava desde 2009, por extinção do posto de trabalho, em 2017. Inconformada, a trabalhadora intentou uma acção judicial contra a empresa, tendo-lhe sido dada razão pelo Tribunal da Relação do Porto em Abril de 2018, que declarou a ilicitude do despedimento e condenou a empresa a pagar-lhe uma indemnização por danos morais no valor de 3.000€, a restituir-lhes todos os vencimentos que perdeu desde a sua demissão e a reintegrá-la no seu posto. A ordem judicial foi acatada pela empresa em Maio de 2018 e desde então Tavares tem sofrido abusos no local de trabalho.



A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já realizou "duas acções inspectivas" à Fernando Couto e, segundo a nota do sindicato, já foi "elaborado auto por assédio moral" referente a esta situação de abusos suportada por Tavares.



Em declarações à SÁBADO por conversa telefónica, a Fernando Couto não quis prolongar o assunto porque a "pessoa responsável" já não estava no local e informou que nos "próximos dias irá haver uma reunião do departamento jurídico". De acordo com a mesma fonte, será emitido um comunicado após esta conversação interna.





Situação de abusos mantém-se

"[Cristina Tavares] ainda está a trabalhar no local, como sempre", confirma Alírio Martins à SÁBADO. Segundo o responsável do sindicato, a funcionária da Fernando Couto - Cortiças S.A. continua a transportar sacos pesados no local de trabalho, mesmo contra "recomendações médicas apresentadas (e da própria medicina do trabalho da empresa) que advertiu a entidade patronal a evitar atribuir-lhe esforços com cargas manuais pesadas e rotineiras", que o SOCN referiu num comunicado.



Até ao meio-dia desta segunda-feira, hora em que Alírio Martins contactou com a trabalhadora da empresa, esta continuava a ter de utilizar a casa-de-banho que lhe foi conferida em exclusivo, após ter sido proibida de utilizar as instalações sanitárias comuns para os funcionários. Neste local, tem que cumprir um tempo de utilização controlado ao ponto de outros funcionários baterem à porta como "advertência", e de recorrer a um pano preto que a própria trouxe de casa para conseguir ter um pouco de privacidade.

Para Martins, este trabalho é "uma ocupação para desgastar", para cansar Cristina Tavares. "Deram-lhe serviços para a desgastar mentalmente (…) e estão a ver se cede pelo cansaço", considera o presidente do sindicato.

O presidente da SOCN revela ainda à SÁBADO que o posto de trabalho de Cristina Tavares, com categoria profissional de alimentadora-recebedora (cortiça), nunca foi extinto, tal como a empresa disse à trabalhadora em Janeiro de 2017 para justificar o seu despedimento. "Está lá outra pessoa a trabalhar [no posto] da Cristina], outra empregada que já trabalhava na empresa", diz, acrescentando que já visitou a corticeira várias vezes e conversou com a direcção sobre o caso de Cristina Tavares. "Temos sido bem-recebidos [pela administração] ", afirma Martins, revelando que a posição da empresa sobre o caso de alegado assédio moral e violação dos direitos dos trabalhadores é simples: "(…) dizem-nos apenas que a Sr.ª Cristina está a trabalhar e a receber ao final do mês".