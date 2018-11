Após quatro anos a trabalhar numa empresa, Ana Cristina foi despedida depois de informar os recursos humanos que estava grávida. "Eu fui despedida por ter sido mãe", garante. Em publicação de Facebook, a portuguesa denuncia a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa por não a terem protegido e acusa a empresa de assédio moral.

"Em Portugal, em pleno século XXI, eu fui despedida por ter sido mãe. E não foi de uma empresa pequena. Isto passou-se numa empresa grande, e talvez por isso a própria Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa tenha praticamente ignorado os indícios de discriminação que apresentei, bem como as provas de que a empresa me substituiu por outra colaboradora… Que não estava grávida, claro", escreveu através do Facebook. Por recear represálias, não menciona o nome da empresa.

"O corpo dirigente da empresa era constituído unicamente por homens. Havia somente uma mulher numa posição de chefia intermédia na fábrica onde eu estava. E uma pseudo-directora de recursos humanos", contou. "No início de 2017, após 4 anos a trabalhar nessa empresa e já fazendo parte dos quadros, descobri que estava grávida. Conforme a lei, remeti uma certificação médica do tempo de gravidez aos recursos humanos da empresa no dia 9 de Março. Mal imaginava eu o que me iam fazer".

Ana Cristina foi chamada para uma reunião com um dos directores a 23 de Março de 2017. Aí, foi confrontada com uma "proposta para cessar funções a 31 de Março de 2017". A justificação dada foi que a empresa tinha deixado de ter trabalho para lhe dar.

O mesmo director terá dito: "A empresa vai fazer-lhe uma extinção do posto de trabalho, não tenha dúvidas que vai, e se não for a bem, vai a mal". E mais tarde, por telefone: "se não a despedirmos de uma forma, arranjamos outra forma".

Após consultar a ACT, a entidade "apenas fez umas contas para saber se a indemnização que a empresa me propunha estava correcta ou não", explicou.

Já a empresa foi-lhe retirando trabalho: "[A empresa] deixou de me convocar para reuniões, deixou de me dar feedback sobre assuntos pendentes e deixou de me entregar trabalho, violando culposamente algo chamado "dever de ocupação efectiva de posto". Por outras palavras: deixaram-me sem nada para fazer".

Depois de tentar ser convencida por uma advogada e por uma directora de recursos humanos a assinar um contrato de rescisão, a mulher acabou por ficar, em Maio de 2018, de baixa por gravidez de risco. Em Agosto, deu à luz a filha que nasceu com pouco mais de dois quilos. "Não tenho qualquer dúvida que o facto da minha filha se ter desenvolvido tão pouco esteve directamente relacionado com tudo o que passei na gravidez. Mas isto eu não consigo provar, e mesmo que conseguisse, a CITE iria ignorar as provas", escreveu.

Quando a bebé tinha apenas três semanas, e após ter esclarecido a empresa da situação debilitada em que se encontrava a filha, recebeu uma nova carta sobre a "extinção do posto de trabalho", tentando novamente um acordo. "Pergunto-me o seguinte: mesmo que a empresa tivesse toda a legitimidade para extinguir o meu posto de trabalho, não podia ter feito feito as coisas de outra forma? Ter esperado mais algum tempo? Fazer um telefonema, falar comigo com mais tacto? Para mim, isto é assédio moral", denunciou.

Depois de contratar um advogado, a empresa continuou a insistir que não tinha funções para lhe atribuir. "Embora eu quisesse manter o meu posto de trabalho, para evitar o stress de ter de regressar a um local que não me desejava, o meu advogado convenceu-me que tentar negociar um acordo seria a melhor via de resolução", explicou.

De seguida, a empresa pediu um parecer à CITE para poder despedir a trabalhadora, "alegando que, por problemas financeiros, iam contratar uma empresa de outsourcing" para fazer o seu trabalho. A CITE acabou por considerar que não havia qualquer discriminação, podendo a empresa despedir a mulher.

"O motivo para o parecer da CITE favorável ao despedimento? Bastou a empresa dizer que não conhecia a funcionária que estava a fazer o meu trabalho, mas que "devia" ser colaboradora de empresa de outsourcing, e é como se esta contratação nunca tivesse existido para a CITE", explicou Ana Cristina.

Já com a única opção ser envolver o tribunal, decidiu negociar a indemnização. "Estou desempregada até hoje, pois nenhuma empresa quer contratar uma mulher com uma filha pequena", contou.

Recentemente, Ana Cristina recebeu, através do LinkedIn, uma mensagem de uma pessoa do mesmo grupo empresarial a confirmar que a organização precisa de pessoas para fazer o trabalho que fazia. "Gostava que esta história servisse para alertar outras pessoas da nossa realidade, já que a mim não me serviu para mais nada", concluiu.