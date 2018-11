Computador do presidente Luís Filipe Vieira foi apreendido e investigado com objectivo de aceder a conversas tidas na Internet nos últimos anos.

O Ministério Público considera a investigação aos email que envolvem o Benfica um caso de "crime altamente organizado". Segundo o Correio da Manhã, o MP pediu um prazo maior para investigar o caso e defende que o segredo de justiça se deve manter para que os "encarnados" não tenham acesso à investigação.



A mesma fonte adianta que, apesar do processo só ter um arguido - Paulo Gonçalves -, o computador do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi apreendido e investigado com objectivo de aceder a conversas tidas na Internet nos últimos anos.



