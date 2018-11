O advogado José Figueiredo é acusado de líder, desde Gaia, um esquema de jogos de fortuna e azar, que funcionava através da internet. Segundo o Correio da Manhã, com recurso a domínios online criados pelos próprios, distribuíam os jogos por cafés e restaurantes de norte a sul do País, mas também no Luxemburgo, Bélgica, França, Suíça, no Brasil e em Moçambique.

Só a burla ao Estado, pela não cobrança de impostos, é estimada em 80 milhões de euros. José Figueiredo é um dos 20 detidos na mega-operação da GNR a nível nacional. O grupo, avança o mesmo jornal, era composto por cerca de 100 pessoas, a que o advogado garantia protecção civil.



