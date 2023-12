Em janeiro mais 300 mil utentes passam a ter médico de família

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A partir de janeiro, Portugal vai passar a ter mais 222 Unidades de Saúde Familiar (USF) tipo B. A medida, anunciada esta quinta-feira pelo Governo, permitirá assim a chegada de médicos de família a mais 300 mil utentes.







ANDRÉ KOSTERS / LUSA

Lamego, Chaves, Elvas, Portimão, Tondela, Murtosa, Estremoz, Guarda, Moimenta da Beira, Sines e Vendas Novas estão assim entre os 51 concelhos que a partir de janeiro irão passar a ter USF-B."Esta medida constitui um passo decisivo para concluir a reforma dos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde, caminhando-se assim para a universalização de um modelo que garante uma resposta moderna e de proximidade aos utentes", lê-se no site do Governo.Segundo o Executivo esta transição irá envolver mais de 3.500 profissionais de saúde, que já a partir do próximo ano passam a ter incentivos remuneratórios pelo seu desempenho. "Este modelo permite uma valorização dos profissionais que, no que diz respeito aos médicos, passarão a auferir incentivos ao desempenho com aumentos salariais de pelo menos 60%".Caso este processo se verifique o Serviço Nacional de Saúde (SNS) irá atingir em janeiro um total de 570 Unidades de Saúde Familiar tipo B em todo o País, alcançando assim "um marco histórico na reforma dos Cuidados de Saúde Primários". Além disso, 154 concelhos passam a ter USF-B, afastando-se assim dos atuais 103 concelhos.