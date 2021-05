Em ano de pandemia, desemprego cresceu duas vezes mais em Lisboa que no Porto

Capital registou um aumento do desemprego de 37,5% em relação ao ano passado, o dobro do registado no Porto (18,5%). Entre os 30 concelhos com maior aumento do número de desempregados estão oito concelhos do distrito de Lisboa e outros oito do Algarve.

O aumento do desemprego no concelho de Lisboa durante o último ano foi duas vezes maior do que o verificado no concelho do Porto.





Os números do IEFP apontam ainda que, em comparação com abril do ano passado, 145 municípios - mais de metade dos 278 de Portugal Continental - registaram um aumento do número de desempregados, com outros 130 a registarem uma descida do desemprego. Entre os 30 concelhos com maior aumento do número de desempregados estão oito concelhos do distrito de Lisboa e outros oito do distrito de Faro.

Esta é a conclusão dos números do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), consultados pelo Jornal de Notícias , e que dão conta de um aumento de 37,5% do número de pessoas inscritas no IEFP, cerca de sete mil pessoas, em abril deste ano, em relação ao ano passado. No Porto, o mesmo aumento foi de 18,5%, metade da percentagem de Lisboa.