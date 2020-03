Eleições para substituir Rio podem ser anuladas

A dúvida instalou-se nas últimas horas, depois de ontem o Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ) do PSD ter emitido um despacho a adiar todas as eleições internas do partido por causa da epidemia de covid-19.

A SÁBADO sabe que vários deputados sociais-democratas pediram já esclarecimentos ao órgão liderado por Paulo Colaço para perceber se a eleição para a liderança da bancada laranja marcada para dia 19 pode ou não realizar-se depois da nota emitida ontem pelo CNJ.

Contactado pela SÁBADO, Paulo Colaço não quis para já fazer comentários. Mas há um entendimento jurídico defendido por alguns sociais-democratas segundo o qual o despacho do Conselho de Jurisdição se aplica à bancada parlamentar, porque se trata de um órgão nacional do partido. Por outras palavras, se se realizarem as eleições no dia 19, há fundamento para as impugnar.

O gabinete de Rui Rio não esteve disponível para responder à SÁBADO sobre este assunto.

Ontem, Adão Silva anunciou na reunião do grupo parlamentar que é candidato a suceder a Rui Rio na liderança da bancada. Até agora, é o único candidato na corrida.