A porta-voz do PAN, a candidata Inês Sousa Real, reagiu dizendo que o partido "de tudo fez para combater" a abstenção, e frisou que "é preciso perceber os números da abstenção e porque é que tantas pessoas continuam a não votar". Acompanhada por uma intérprete gestual, a nº 2 do PAN pelo círculo eleitoral lisboeta condenou impedimentos ao exercício do voto - a "duplicação de nomes nos cadernos eleitorais", "urnas abertas" e, no voto antecipado, "boletins que não foram suficientes" - e garantiu que, "na próxima legislatura, é também com este empenho que iremos continuar para percebermos de que forma é que podemos aproximar as pessoas do ato eleitoral".

Na sede de campanha do PAN, cuja expectativa é ter motivos para celebrar esta noite, o fim de tarde ia ainda lento quando foram anunciados os valores da abstenção.



Apesar de o partido contar com a adesão de cerca de cem filiados e apoiantes ao longo da noite, poucos se deslocaram ao Palácio Pimenta antes do fecho das urnas em Portugal continental. Espera-se que o seu líder, o deputado André Silva, só compareça por volta das 21h, devido a compromissos políticos.