Educação vai ter mais 111 milhões em obras nas escolas para remover amianto

O ministro da Educação anunciou hoje no parlamento uma verba adicional de 111 milhões de euros para obras nas escolas, com prioridade para os estabelecimentos com estruturas com amianto.

"Conseguimos agora alocar 111 milhões de euros adicionais, em sede de reprogramação, para várias dezenas de novas intervenções nas escolas públicas de norte a sul do país", anunciou Tiago Brandão Rodrigues, durante a audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e de Educação, Ciência e Juventude, para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O ministro apontou que, nos últimos quatro anos, o seu Ministério juntamente com mais de uma centena de autarquias conseguiram realizar 700 obras avaliadas em mais de 700 milhões de euros.

Nestas obras de requalificação, a prioridade será dada à remoção de amianto levando a cabo um trabalho já iniciado no anterior mandato e que Tiago Brandão Rodrigues promete agora continuar.

As verbas para estas obras estão inscritas no OE2020 "como prioridade do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial".

O ministro garantiu que será dada uma "sequência ainda mais intensa ao trabalho já desenvolvido desde 2016 em mais de duas centenas de escolas, logrando remover o dobro dos materiais com amianto retirados no quadriénio anterior, entre 2011 e 2015".

Tiago Brandão Rodrigues prometeu ainda iniciar este ano "a concretização no terreno de um verdadeiro plano de valorização e rejuvenescimento da carreira docente".

Sobre esta matéria, o ministro explicou que a ideia passa por fazer um diagnóstico das necessidades de docentes e uma melhoria da "sua formação inicial e contínua".

Quanto às novidades na área do Desporto, Tiago Brandão Rodrigues defendeu que 2020 será "um ano de celebração olímpica a paralímpico", estando previsto "um notável investimento acumulado de 25 milhões de euros naqueles que envergam a nossa camisola".

O Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas tem previsto no OE2020 uma verba de 2,5 milhões de euros, ou seja, "duas vezes e meia a mais do que em 2017", quando o programa foi lançado, disse o ministro.