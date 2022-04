Eduardo Cabrita constituído arguido no caso do atropelamento na A6

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita foi esta sexta-feira formalmente constituído arguido pelo Ministério Público (MP) de Évora, por "factos capazes de integrar a eventual prática de um crime de homicídio por negligência por omissão", avança o jornal Público esta sexta-feira.





Eduardo Cabrita foi ouvido no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora. À saída, não prestou declarações aos jornalistas. O interrogatório do ex-governante vem na sequência da reabertura do inquérito, no qual apenas tinha sido constituído inicialmente arguido o motorista do governante.





A decisão de reabrir o caso foi tomada pelo diretor daquele departamento do Ministério Público, depois de um pedido de intervenção hierárquica interposto pelo advogado da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados.

Nuno Santois, de 43 anos, foi mortalmente atropelado enquanto realizava trabalhos na via. Acidente ocorreu a 18 de junho de 2021.