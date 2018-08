Um homem roubou uma bicicleta a uma criança num supermercado na Charneca da Caparica, Almada - e o momento ficou filmado. De acordo com o Correio da Manhã , o menino de 10 anos deixou a bicicleta à porta do supermercado "Boa Turma". Quando voltou, a bicicleta havia desaparecido.Após o pai da criança apresentar queixa na GNR, as autoridades identificaram o responsável pelo roubo através das imagens de videovigilância. De acordo com os relatos feitos ao CM, o homem entrou no supermercado, comprou uma coca-cola e à saída esperou pelo momento certo.