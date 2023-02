E-Toupeira. Paulo Gonçalves condenado a dois anos e meio de pena suspensa

O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e seis meses de pena de prisão suspensa no âmbito do processo E-Toupeira.







José Augusto Silva, funcionário judicial, vai cumprir cinco anos também de pena suspensa. O terceiro arguido, Júlio Loureiro, foi absolvido.Paulo Gonçalves estava acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo em co-autoria e ainda de um crime de corrupção activa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo.A leitura do acórdão foi adiado cinco vezes, sendo que a primeira sessão havia sido marcada para 4 de novembro do ano passado. Falta de deliberações e greves judiciais foram responsáveis pelos sucessivos adiamentos.