A decisão instrutória do processo E-Toupeira, que envolve a SAD do Benfica e o ex-assessor jurídico do clube, Paulo Gonçalves, foi adiada para a próxima quinta-feira, dia 20 de Dezembro, apurou o CM.

Será então nessa altura que se saberá quem vai a julgamento. Lembre-se que a acusação do MP revela que Paulo Gonçalves entregou benefícios a dois funcionários judiciais, a troco de informações sobre processos em segredo de justiça, envolvendo o Benfica, mas também clubes rivais.A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção activa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.