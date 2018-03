Magistrados do Ministério Público suspeitam que não será apenas o Benfica a ter "toupeiras" no sistema judicial português. Segundo avança o jornal i esta quarta-feira, fugas de informação por parte do Sporting e do FC Porto também preocupam as altas instâncias.

Procuradores e juízes perderam confiança no portal Citius, a plataforma que pretendia unificar o sistema judicial português, devido à febre desportiva que leva funcionários do Ministério Público a divulgar informações confidenciais a clubes rivais.

Segundo avança o jornal, existe um "mal-estar" no Ministério Público e na Polícia Judiciária devido às alegadas fugas de informação que condicionam investigações. Agora, essas fugas deixaram de estar associadas apenas ao clube da Luz e estenderam-se ao Sporting e ao FC Porto.