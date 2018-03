O Ministério Público decidiu tirar a grande maioria dos documentos referentes ao caso dos e-mails do portal da Justiça Citius, de forma a conseguir evitar fugas de informação.Recentemente descobriu-se que o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves tinha acesso a documentos confidenciais da Justiça (o caso E-toupeira) e ainda que o blog Mercado de Benfica tem também acesso a documentos do Ministério Público.A decisão de manter muitos documentos apenas em formato físico deve-se aos constantes ataques ao sistema informático e à dificuldade em encontrar as "toupeiras" que entram no sistema, informa o Correio da Manhã Há cada vez mais magistrados que não confiam no portal que foi criado para unificar o sistema judicial português, escreve o jornal.